第二屆海峽兩岸農業交流大會在福建舉行

中評社北京2月20日電／據新華社報導，第二屆海峽兩岸農業交流大會暨漳平市第十四屆櫻花文化旅遊節19日在福建龍岩漳平市開幕。海峽兩岸500餘名嘉賓參加活動，其中台灣方面有來自15個縣市的350多名縣鄉農會、青農協會、涉農商協會代表和台農代表參會。



海峽兩岸關係協會副會長馬曉光說，蛇年伊始，福建舉辦海峽兩岸農業交流大會，體現了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的內生動力誰也阻擋不了。大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，高質量發展取得新進展，希望廣大台商台企堅定信心、把握機遇、腳踏實地、扎根大陸，與祖國大陸同進步、共發展。



海峽兩岸農業交流協會會長魏百剛說，近年來，兩岸農業交流合作持續深化、合作方式不斷延展，兩岸農民同胞從交流交往到交心交融越走越近。海峽兩岸農業交流協會將繼續用心用情聯繫服務台農台商，幫助大家在大陸尋找商機、拓展市場，讓兩岸農民同胞在農業農村領域播撒更多希望的種子，結出更多豐碩的成果。



全國台企聯常務副會長莊久毅說，一直以來，台灣同胞在祖國大陸創新創業，都得到了各級各有關方面的大力支持。現在，走到祖國大陸的任何一個地方，看到的田園景象和農村風貌都發生了翻天覆地的變化。台灣農業人回祖國大陸創新創業正當其時。



龍岩市委書記餘紅勝致辭說，海峽兩岸農業交流大會是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的一個重要平台。龍岩市將持續發揮獨特優勢，深化龍台社會融合、經濟融合、情感融合，努力打造海峽兩岸融合發展示範樣板。



開幕式上還舉行了農文旅領域兩岸合作項目簽約儀式。本次簽約項目共81個，總投資104.9億元，主要涉及台灣名優農產品種植、農產品加工、三產融合等領域。