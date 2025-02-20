南韓政權輪替民望高於執政黨繼續掌權呼聲

中評社香港2月20日電／韓聯社報道，南韓四家民調機構20日發佈的調查結果顯示，政權輪替的民望持續領先於執政黨國民力量繼續掌權的民望，最大在野黨共同民主黨黨首李在明被認為是最熱門的下屆總統人選。



EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、KOREA RESEARCH、南韓Research四家民調機構17日至19日面向全國18周歲以上1000人進行了有關下屆大選、政黨支援率等的調查。結果顯示，國民力量支援率為37%，與前一週相同；民主黨為34%，下降2個百分點。



49%的受訪者認為應由在野陣營的候選人贏得下屆大選，並實現政權輪替。40%則表示，應由執政黨候選人取勝，實現當前政權繼續掌權。兩種回答均較前一週下降1個百分點。



下屆總統有力人選方面，李在明的呼聲最高，支援率為31%。雇傭勞動部長官金文洙（10%）、首爾市長吳世勳（8%）、大邱市長洪準杓（5%）和國民力量前黨首韓東勳（5%）依次排在其後。對於下屆大選潛在候選人的好感度，李在明贏得最高好感度，為35%，其後依次是吳世勳（25%）、金文洙（24%）、韓東勳（20%）、洪準杓（18%）。



就“若今年舉行大選，會將選票投給哪一個政黨的候選人”的提問，37%的受訪者回答民主黨候選人，較前一週下降3個百分點；34%回答國民力量，下降1個百分點；23%回答“無人可選”“不知道”或未應答。



此次調查可信度為95%，抽樣誤差為±3.1個百分點，應答率為19.8%。