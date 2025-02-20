中評社北京2月20日電／據新華社報導，題：幾分鐘取代幾小時——“AI數智員工”將帶來哪些變革？



近日，深圳福田區70名“AI數智員工”上崗的消息引發熱議。



公文處理效率提升90%、執法文書秒級生成、民生訴求分撥準確率提升至95%……數字背後，是AI技術對傳統工作模式的顛覆性重構。



這一變革傳遞了哪些信號？如何看待這場“人機協同”的浪潮？“新華視點”記者走訪“AI數智員工”所在的多個政府部門，體驗“AI數智員工”帶來的深刻變化。



“AI數智員工”上崗



福田區的胡先生在工作中腿部被壓骨折，家人推著輪椅帶他進行了傷情等級鑒定。由於工傷待遇方面的爭議，胡先生到福田區勞動仲裁院申請勞動仲裁。



在福田區“AI數智員工”“政小今”的輔助下，工作人員上傳庭審筆錄、勞動能力鑒定書、工傷認定書等信息後，AI系統自動查找勞動關係、認定標準等規定，給工作人員整理出賠償金額等關鍵要素。在核實與調整“政小今”提交的數據之後，工作人員根據格式進行排版，一鍵生成勞動仲裁裁決書，全程不超過4分鐘。



記者採訪獲悉，雖然每個仲裁案件內容不同，但出具法律文書的流程主要是重復性工作。如果復制、粘貼、查找清單、打字等流程全部手動，一份文書往往需要花費4小時以上。政務效率提升後，群眾等待時間也大大縮短。