2025首屆海峽兩岸武術交流大會舉行

活動現場。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，2月17日，在位於“全國武術之鄉”龍岩市連城縣隔川鎮的冠豸山站站前廣場，2025首屆海峽兩岸（連城）武術交流大會暨連城隔田第380屆“天川勝會”非遺民俗文化節舉行。



來自連城、永安等地的省內14支武術代表隊，與台灣台北市客家獅技藝協會、金門梅花拳代表隊、香港客家功夫文化研究會、廣州增城區客家青獅代表隊、江西贛州武術協會等8支武術代表隊的拳師們齊聚一堂，以武會友、交流武藝。



活動現場，伴隨著激昂的音樂，武術隊員們輪番上陣，各展絕技。從剛勁有力的連城拳、梅花拳、客家拳、四門拳等傳統拳術，到行雲流水的螳螂雙手劍、大刀、棍術等器械套路，一招一式都盡顯中華武術的博大精深，精彩的表演贏得現場觀眾的陣陣掌聲和歡呼聲。



“武術連接兩岸，讓我們的心貼得更近。今天齊聚一堂，我遇到了很多高手，也見識了很多拳法和兵器的套路，很開心。”金門梅花拳代表隊隊員許祐睿興奮地分享道。



此次活動不僅為武術愛好者搭建起展示武藝的“武台”，弘揚了中華武術文化，也通過武藝切磋，加深了彼此之間的情誼。



“兩岸同根同源，我在台灣也推廣客家文化、客家詩、客家武術，歡迎大家來台灣，多走動、多交流。”台北市客家獅技藝協會總教練洪文定熱情地發出邀請。