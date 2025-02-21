李振廣答中評：台灣已淪為美國的交易籌碼

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授（中評社資料照） 中評社北京2月21日電（助理記者 柯晗燕）近日，美國國務院官網更新“美台關係事實清單”內容，删除了此前“不支持‘台獨’”的表述，引發關注。北京聯合大學台灣研究院院長、教授李振廣接受中評社記者採訪時表示，這是特朗普政府全面調整對外政策的開始，台灣已淪為美國下一步用來與中國大陸交易的籌碼。



李振廣分析稱，理論上這種書面修改具有嚴謹性，美方顯然意識到此舉會引發中國大陸的不滿，並有意為之。實際上，這表明美國企圖利用台灣作為籌碼，與大陸進行談判，以施加壓力，迫使大陸在其他問題上作出讓步。這是特朗普典型商業思維的體現。然而，對於中國大陸而言，台灣問題是核心利益，絕不可以作為交易的籌碼。面對美方的一系列“小動作”，中方心裡有底數，同時不會放棄鬥爭和糾正。



2022年5月，拜登政府同樣删除過“不支持台灣獨立”等語句，但很快又恢復，並稱美國對台灣的態度始終如一。李振廣指出，拉長時間尺度來看，美國政府涉台表述存在明顯的反復性，取決於對華關係的好壞，以及不同政黨主導下的政策區別。“跟中國關係好的時候是一種表述，而敲詐勒索的時候是另一種表述。”



他進一步分析，整體來看，美國政府涉台表述的調整是特朗普政府“另起爐灶”的表現，意在跳出拜登政府的舊軌，此外，在對歐、對俄政策上也有顯著變動。這次調整是美國新政府對外政策全面調整的一部分，特朗普並不願意沿襲拜登政府的做法，删除了拜登時期承諾的“不支持台獨”表述。雖然表述上有所變化，但特朗普的具體意圖和調整的深度仍待觀察。

