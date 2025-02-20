聯合國將再啟動加沙地帶疫苗接種行動

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，19日，聯合國兒童基金會和世界衛生組織宣布，將於22日開始在加沙地帶再次開展大規模脊髓灰質炎疫苗接種行動，以保護當地兒童免受病毒感染。據悉，此次疫苗接種活動旨在縮小免疫差距，防止病毒進一步傳播，並最終終結此次疫情，預計將為近60萬名10歲以下兒童提供免疫保護。