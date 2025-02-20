河北省辛集市召開僑胞之家建設工作座談會

中評社北京2月20日電／據中國僑聯報導，為深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關於僑務工作重要論述，更好地搭建為僑服務平台，推動河北省辛集市僑胞之家建設工作提質增效。2月11日，辛集市僑聯在助友“僑胞之家”召開僑胞之家建設工作座談會。辛集市僑聯主席陶建偉、副主席曹艶爽出席會議，4個僑胞之家負責人、僑界群眾30人參加了會議。



會上，朝陽南路社區僑聯主席、助友僑胞之家負責人薛久占從僑情調查、僑法宣傳、為僑服務、聯誼聯絡、創新舉措等方面做了典型發言，僑界文化交流中心僑胞之家、清河灣社區僑胞之家、采五社區僑胞之家負責人以及部分僑界群眾代表紛紛發言對2025年僑胞之家建設工作提出了意見和建議。



陶建偉強調，僑聯組織的工作重點在基層、活力在基層、生命力在基層，“僑胞之家”是直接聯繫服務廣大僑界群眾的重要陣地和依托。一要加強思想政治引領，用好“黨建帶僑建”工作法寶，加強規範化建設，發揮基層黨組織優勢，把僑聯工作緊密嵌入到基層黨建工作中，團結引領僑界群眾聽黨話、跟黨走。二要做好充分發揮“僑胞之家”聯誼交流、便民服務、僑情收集、文娛活動、創新創業的平台作用，立足“僑”優勢、發揮“聯”作用，一“家”多用，一“家”活用，在推動全市經濟社會發展方面貢獻“僑界力量”和“僑界智慧”。三要僑情摸底工作，堅持老僑和新僑工作並重，為老僑做好暖心服務，積極涵養新僑資源。三要把為僑服務和為大局服務更加緊密地結合起來，進一步創新工作方式方法，圍繞聯誼交流、便民服務、法治宣傳、維護僑益、弘揚中華文化、服務基層治理等方面，積極開展群眾喜聞樂見、內容豐富的活動，展現僑聯組織在參與社會治理，提升治理能力現代化中的擔當作為。



會後，僑界群眾進行了即興表演。