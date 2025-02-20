塞浦路斯中文學校里的“洋學生”

中評社北京2月20日電／據人民日報海外版報導，近日，一場春節文化講座在塞浦路斯中文學校舉行。“蛇”字的甲骨文、金文、篆書等書體在屏幕上依次呈現，孩子們專注地在紙上描摹，感受漢字的形態之美。



這是塞浦路斯中文學校校長韓梅梅傳來的視頻中的場景。作為這個地中海島國上唯一一所華文學校，這里不僅有華裔學生，還吸引了很多“洋學生”來學中文。



塞浦路斯華人移民歷史僅有三四十年，隨著華裔二代達到學齡，中文教育需求日益迫切。韓梅梅先是聯合幾位家長開了個小型周末中文班，2012年前後，華裔學齡兒童已有近百人，韓梅梅決定辦一所華校。



“當時我們面臨無場地、無教材、無老師的‘三無困境’，加之華僑華人居住分散且總數不多，辦學難度很大。”韓梅梅說，首先要解決場地問題，她將目光投向尼科西亞市政廳。“我帶著辦學方案與負責人溝通。出乎意料的是，對方不僅同意提供場地，還給了經費支持。”



2012年5月，塞浦路斯中文學校在尼科西亞市政廳綜合服務中心成立。起初學校只在周末授課，老師均為兼職。2015年韓梅梅辭去在弗雷德裡克大學的工作，將全部精力投入學校。



2016年8月，市政廳援助項目結束，學校在市中心住宅區租下一棟小樓，改為周一至周六全日制授課。“小樓當時很破敗，我們自己粉刷牆面，裝上燈，擺上桌椅，布置出8間教室，院子里也添置了滑梯等游樂設施。”韓梅梅說。



塞浦路斯中文學校現有近200名學生，學生年齡跨度很大，從2歲半到60歲都有。除幼兒、小學和中學組外，還開設成人組。成人組學員都是對中華文化感興趣的當地人，有律師、會計、教師等各行各業人士。



據韓梅梅介紹，學校採取小班教學模式，按照學生年齡和中文水平分班，每個班選用不同的教材和教法。老師均具備專業背景，並通過教學研討、專項培訓實現能力進階。