手機國補“滿月”　持續點燃消費熱潮

消費者在位於重慶兩江新區的京東電器超級體驗店內選購數碼產品。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，“小補貼”撬動“大市場”！自1月20日起，手機等數碼產品國補政策在各地陸續落地，全國消費市場迎來一波“換機熱”。政策實施首月叠加春節消費旺季，推動消費需求進一步釋放，產業鏈上下游企業協同創新。



線上線下銷售火爆，手機市場量額齊升——



一組數據印證消費市場火熱：



商務部全國家電以舊換新及手機等數碼產品購新數據平台顯示，截至2月8日，全國手機等數碼產品購新補貼申請人數已突破2000萬；



天貓數據顯示，截至2月9日，手機、平板、智能手表（手環）整體成交額環比大漲，其中手機增長超41%，平板品類超72%，智能手表（手環）超60%；



國際數據公司（IDC）最新發布的市場數據顯示，國補政策有力帶動市場銷售，1月全國手機和平板電腦市場銷量同比分別增長20.1%和16.7%……



記者走訪中，多家手機門店店員表示，政策落地後，參與國補的產品銷量增長明顯，“大部分消費者目標明確，進店直奔參加補貼的產品”“消費者對‘支付立減’的透明規則比較認可”。



春節“加碼”換新需求，優惠叠加提振消費——



政策啟動恰逢春節前夕，不少消費者對數碼產品也“辭舊迎新”，手機成為饋贈或自用的潮流“電子年貨”，進一步推高銷量。