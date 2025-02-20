哈馬斯準備在第二階段停火釋放所有被扣人員

中評社北京2月20日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）19日表示，準備在第二階段停火期間一次性釋放所有被扣押在加沙地帶的剩餘人員。



哈馬斯高級成員塔希爾·努努19日告訴法新社，第二階段停火期間，哈馬斯不會像第一階段停火期間那樣分批釋放被扣押人員。哈馬斯已告知斡旋方這一計劃。



努努說，上述舉措旨在證明哈馬斯為“推動（釋放被扣押人員）問題得到解決、鞏固停火以及實現可持續停火”持嚴肅態度，並做好全面準備。



努努沒有透露哈馬斯將一次性釋放的以方人員是否包括死亡人員遺體，以及目前巴武裝組織扣押的人數。



加沙地帶停火協議1月19日生效。根據協議，哈馬斯和以色列在第一階段停火期間應分別釋放33名以方人員及上千名巴方在押人員。法新社數據顯示，第一階段停火完成後，大約58名以方人員仍被扣押在加沙地帶。



以色列方面尚未就哈馬斯上述計劃置評。據以色列媒體報導，哈馬斯希望借一次性釋放剩餘被扣押人員換取以色列從加沙地帶全部撤軍、衝突雙方實現永久停火。



哈馬斯和以色列近期均表示本周將啟動第二階段停火談判。但據以色列媒體報導，以色列安全內閣17日就第二階段停火舉行會晤，沒有作出任何決定或發起表決，因而正在埃及就第一階段停火執行事宜展開磋商的前方談判人員尚未獲得啟動第二階段停火談判的指示。