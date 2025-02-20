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世界首艘帶碳捕集海上浮式生產儲油船命名
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2025-02-20 20:06:33
中評社北京2月20日電／據新華社報導，20日，世界首艘安裝海上碳捕集和封存裝置的Agogo FPSO（海上浮式生產儲油卸油船）在位於上海長興島的上海中遠海運重工碼頭現場命名。該項目是世界首個具有燃燒後碳捕集功能的海上浮式石油生產存儲平台，為全球FPSO行業技術領先項目，也是全球目前最環保FPSO之一。
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