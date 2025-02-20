水利部：全面進入防凌關鍵期工作狀態

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者從水利部獲悉，截至2月20日，黃河累計開河46.2千米，剩餘封凍河段長度682.2千米。水利部和地方水利部門全面進入防凌關鍵期工作狀態。



水利部相關負責人表示，將滾動加密凌情水情監測預報，加強堤防巡查防守和跨河浮橋等設施監管，精細調度劉家峽、海勃灣、萬家寨等骨幹水庫，為冰凌下洩、平穩開河創造有利條件，全力保障黃河防凌安全。



