教大新春傳媒茶聚：聚焦人工智能及課程改革

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月21日電（記者 段曉魯）香港教育大學昨日舉辦新春傳媒聚會，校長李子建教授、副校長（學術）鄭美紅教授、副校長（研究與發展）陳智軒教授和副校長（行政）方永豪博士，以及一眾學校管理層，向傳媒介紹大學在人工智能教育方面的最新進展、新學年課程改革及學士、碩士課程的新方向等，並回答了記者關心的一些熱點問題。



校長李子建教授致辭時，首先回顧教大過去一年的重要工作，重申教大的核心使命是培育才德兼備、瞭解國家，同時具備國際視野的未來教師和專業人才。他表示教大將以“教育未來 多元專才”為發展方向，裝備學生應對不斷轉變的社會需求。同時，教大將繼續拓展本地、內地及國際的聯繫，為香港建設國際教育樞紐及打造“留學香港”品牌作出貢獻。



面對宏觀經濟挑戰，李教授表示，政府縮減撥款無疑會對教大帶來影響，但教大定當與香港社會風雨同舟，攜手並進，與特區政府共渡時艱。教大會妥善運用財政儲備，並引入新科技提升行政效率，確保各項規劃得以順利落實。



茶聚上播放了一條精華短片，以教大14位專家學者的訪談集萃介紹了大學將人工智能運用於教育方面的探索與實踐進展。學者專家們的精彩觀點及研究成果，表明教大對於人工智能發展與應用的高度重視，不僅展現了AI工具和平台如何賦能教與學的體驗，更顯示了教大在人工智能與教育融合方面的領先優勢與引領角色。



此外，教大學士學位課程在2025／26學年起迎來重大改革，現有的13個五年制教育學士學位課程將全線成為雙學位課程，讓學生在深化教育主科知識的同時，具備多元知識，於日後成為教師時可將相關知識授予學生。同時，教大將增設三個本科新課程，分別為“數碼中國文化與傳意榮譽文學士”、“言語病理學及康復榮譽理學士”以及“個人理財理學士”。



教大同時宣佈，為配合科技發展及行業變化，教大將於2025學年起推出九個全新授課型碩士課程，其中五個課程與人工智能和新興科技相關，充分展示教大對新興學科及學生多元發展的重視。九個授課型碩士課程包括，高級管理專業人員人工智能理學碩士、新興科技賦能的未來人力文學碩士、數碼管治法學碩士、新媒體和社交媒體文學碩士、電子競技運動管理文學碩士、學習科學理學碩士、跨文化傳意及翻譯文學碩士、文化傳承教育與管理文學碩士、中國價值領導教育文學碩士 。