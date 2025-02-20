韓貿易委決定對自華進口厚板徵收臨時反傾銷稅

中評社香港2月20日電／韓聯社消息，南韓產業通商資源部貿易委員會（下稱“貿易委”）20日召開會議，決定對自華進口厚板徵收臨時反傾銷稅，稅率為27.91～38.02%不等。



貿易委當天舉行第457次會議，評估對中國產碳鋼及其他熱軋合金鋼厚板進行初步反傾銷調查的結果，初步裁定有充分證據推斷國內鋼鐵產業因相關傾銷行為受到了實質性損失。為防止在今後的正式反傾銷調查期間遭受損失，貿易委決定向企劃財政部長官建議，針對自華進口厚板徵收27.91%～38.02%的臨時反傾銷稅。



具體來看，貿易委初步裁定中國寶武鋼鐵的傾銷幅度為27.91%，江蘇沙鋼為29.62%，湘潭鋼鐵、廈門國貿控股為38.02%，其他鋼企為31.69%。



南韓第二大鋼企現代制鐵去年7月針對中國產厚板向貿易委提出申訴後，貿易委同年10月啟動反傾銷調查。南韓厚板市場規模達8萬億韓元（約合人民幣404億元），上述反傾銷初裁成為貿易委史上涉及金額最大的裁定，將給國內鋼鐵、造船、建築等行業產生各不相同的影響。如鋼企的市場份額有望得到提升，效益得到改善，但船企的成本也將隨之升高。



另一方面，貿易委當天還決定向企劃財政部建議，對中國大陸、印尼、台灣的不銹鋼平板軋材和中國、印尼、泰國的單向拉伸聚丙烯薄膜產品延長征收反傾銷稅。