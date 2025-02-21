戚嘉林：當年二二八事件前美國媒體編造謊言

戚嘉林 中評社台北2月21日電（作者 戚嘉林）今年是抗日戰爭勝利80周年，也是台灣遭美軍密集轟炸三百天的80周年，雖然那是盟軍為擊敗日帝侵略者所從事的正義戰爭，但是對今年紀念228事件仍另有深層意義。因為當時美國媒體居然將美軍空襲濫炸後全台斷壁殘垣經濟崩潰的原因，誣指是因為中國剝削台灣所致，透過西方強勢媒體火上加油的誤導民怨引爆228事件。在美國霸權威懾下，當局對美國轟炸台灣的歷史是噤若寒蟬80年，可悲的是歷史不但被遺忘，反而成為228敘事（說故事）對母體中國大陸的仇恨記憶，世事荒謬莫甚於此。



美國著名的心戰專家理查德・克羅斯曼（Richard Crossman）稱，最好的宣傳應該能“讓被宣傳的對象沿著你所希望的方向行進，而他們卻認為是自己在選擇方向”。中情局（CIA）創始人之一喬治・坎南（George Kenan）更指出“必要的謊言是美國戰後外交的重要組成部分”。因此，美國在其全球宣傳中是充分運用傳媒從事損人利美顛覆各國的宣傳，其配套舉措是在各國培養以美國是非為是非的知識分子，以所謂美式“普世價值”占領國族認同“意識型態”的制高點，長期毒化他國，使被宣傳對象陷於被乖謬歷史操弄分化而不自知，甚至引爆內戰或“顔色革命”。



就在二二八事件前的1946年3月21日，美國報紙《The News》以特大標題刊載由威廉・紐頓（William H. Newton）所撰“中國人剝削台灣甚於日本人所為”（CHINESE EXPLOIT FORMOSA WORSE THAN JAPS DID）的獨家內幕報導，續於28日《The Washington Daily News》刊載“中國拙劣統治導致台灣工廠生銹失修”（Formosa Plant Rusts as China Bungles Rule）一文，蓄意抹黑中國治理台灣，挑撥兩岸情感，卻絕口不提這僅是半年多前美軍轟炸之故。

