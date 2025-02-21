中評社北京2月21日電／網評：闖中國駐韓大使館，尹錫悅方難辭其咎

來源：中國網 作者：楊丹志

據韓聯社報導，當地時間2月14日，韓國警方拘捕了尹錫悅的一名支持者安某，安某企圖闖入中國駐韓國大使館並揚言進行恐怖襲擊。韓國警方計劃核實安某的犯罪經過後，再決定是否提請簽發逮捕令。這一闖館事件並非偶然，而是與近年來韓國國內政局和社情民意變化密切相關。



近年來，韓國部分政治勢力的一系列不當言行，導致中韓關係出現下滑和倒退，中韓兩國民間關係不可避免地受到衝擊和影響。尹錫悅上任以來，大力推行“親美媚日”外交，追隨美國推行的“印太戰略”，誇大“中國威脅”，在涉南海、台灣等重大問題上不尊重中國的核心利益和關切。韓國部分右翼媒體還通過不實報導，將近年來韓國經濟不振和失業率上升等經濟和社會問題歸咎於中國。這些行徑，導致近年來韓國民間的厭華甚至排華情緒持續上升。對此，尹錫悅政府並未及時採取有效措施予以引導和疏解，韓國部分右翼勢力甚至還秉持縱容和支持態度。不論是2024年中韓在LG杯世界圍棋棋王賽決賽的規則風波，還是2025年亞冬會中韓速滑選手在賽場上的摩擦，都可以看出韓國民眾對華的誤解和猜忌普遍存在並持續加深。



目前，尹錫悅雖已被停職且遭逮捕，但其在韓國國內仍有大批鐵杆支持者。這些支持者不僅竭力阻止逮捕尹錫悅，還積極配合尹錫悅“甩鍋”中國和朝鮮。尹錫悅及其律師團隊聲稱，此前發布戒嚴令是出於應對中國和朝鮮滲透的迫不得已之舉。他們將朝鮮和中國作為其違法行為的“替罪羊”，試圖借此轉移國內視線，幻想美國由此能感知到他們的“善意”。他們出手干預韓國政局，旨在助力尹錫悅脫困。尹錫悅的部分支持者對此心領神會，多次在國內炒作所謂“中國干涉韓國選舉”“中國間諜入侵韓國被駐韓美軍抓獲”“中國操控韓國輿論”等荒謬謠言。即便上述指控已被韓國中央選舉委員會及駐韓美軍明確否認。



此外，當前韓國內外形勢變化對尹錫悅極為不利，尹錫悅陣營成員及支持者的挫敗感進一步加劇。尹錫悅的部分支持者在極度失望和心理失衡的情況下，完全可能採取類似強闖中國駐韓大使館等極端行為發洩不滿。