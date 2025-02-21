中評社北京2月21日電／網評：警惕美國軍控提議背後的“戰略陷阱”

來源：中國網 作者：樂水



近日，美國總統特朗普對媒體表示，希望與中國、俄羅斯領導人會晤，討論削減軍備甚至核裁軍問題，並提議三國將國防預算削減一半。特朗普的這一“三邊軍控”提議，看似迎合了國際社會對和平的普遍期待，實則暗含戰略陷阱。



對此，中國外交部明確回應稱，核裁軍必須遵循“維護全球戰略穩定”和“各國安全不受減損”原則，美俄作為擁有全球90%以上核武器的國家，理應切實履行核裁軍的特殊、優先責任。中國國防開支公開透明、合理適度，始終是維護國家主權與世界和平的必要保障。這一立場既體現了中國作為負責任大國的擔當，也揭示了美國在軍控問題上的虛偽性與霸權邏輯。



特朗普的軍控提議表面上是為了“和平”，實則避重就輕，企圖模糊中美在核武器和國防開支規模上的巨大差距。美國國家核安全管理局公布的數據顯示，截至2023年9月，美國擁有核彈頭3748枚。而美國國防部估算中國僅有約600枚核彈頭——不到美國的1／6。



更值得警惕的是美國軍費的畸形膨脹。2024年，美國軍費開支高達8860億美元，占全球軍費總額的40%，超過其後8個國家的軍費總和。在2025財年，美國國防預算進一步提升至8950億美元，再次刷新歷史紀錄。



與美國形成鮮明對比的是，中國始終將國防開支維持在較低水平。2024年，中國的軍費預算為1.69萬億元人民幣，僅為美國同年軍費的約1／4，中國國民人均國防開支更是僅為美國的1／17。而且中國的國防開支占GDP比重長期保持在1.3%左右，遠低於2.6%的世界平均水平，更低於美國的3.5%。