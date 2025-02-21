2025年大運河北京段生態補水啟動

2月20日，北京市密雲水庫加大出庫流量。（圖片來源 新華社採訪單位供圖） 中評社北京2月21日電／據新華社報導，2月20日，北京密雲水庫、懷柔水庫通過京密引水渠經溫榆河向北運河進行生態補水，標誌著2025年度大運河北京段生態補水正式開始。本次補水將持續至今年汛期前，擬通過多水源聯合調度，助力京杭大運河連續四年實現全線貫通。



為做好補水工作，北京水務部門將京杭大運河2025年全線貫通補水方案與北京重點水源優化調度相結合，將統籌調度密雲水庫、官廳水庫、懷柔水庫三大水庫水源，通過永定河引水渠、京密引水渠等重要補水通道，經南護城河、通惠河、溫榆河等主要河流向北運河進行補水，共涉及大運河北京段沿線28條主要支流及湖泊，預計補水2.18億立方米。



北京市水資源調度管理事務中心副主任王俊文介紹，本次生態補水立足河流生態自然節律，選擇了雨水至驚蟄的核心補水窗口期，充分契合北方植被萌芽期、水生生物復甦期的需水規律，精準控制補水強度，保持相對穩定的補水流量。“這樣做既可以避免河道衝刷，又能確保生態浸潤效果，使受水河道上下游貫通流動並形成一定水面空間，並為白浮泉、玉泉等歷史名泉復湧創造條件。”



據瞭解，在助力京杭大運河連續四年實現全線貫通的同時，本次生態補水還將起到地表地下協同修復的作用，增加地下水資源儲備，同時為“三山五園”、城市河湖、城市副中心等河湖水系提供優質水資源。北運河水質也將進一步提升，為市民營造高品質的親水空間，為大運河文化帶建設注入重要活力。