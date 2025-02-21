漫畫：美國錯估自身實力和全球經濟趨勢。（圖片來源：中國日報） 中評社北京2月21日電／網評：美國政府應認清形勢 改善對華關係

來源：中國日報 作者：傑弗裡·薩克斯



美國知名經濟學家、哥倫比亞大學可持續發展中心主任傑弗裡·薩克斯2月19日在《中國日報》撰文稱，長期以來，美國沒有正確評估自身實力和全球經濟趨勢。如今，美國新一屆政府應當認清局勢，改善對華關係。



美國錯估自身實力和全球經濟趨勢



文章指出，我們正處在一個經濟融合的時代，發展中國家通過落實有效政策實現快速增長，不斷縮小同發達國家的經濟差距。中國是這一潮流的全球引領者。根據各項科技指標，中國在總體科技產出和多個前沿技術領域大大縮小了同歐美的差距。



自19世紀初以來，美國形成了文化、經濟和科技領域的優越感，這同一些非凡成就密切相關。美國在1890年左右成為世界最大經濟體，並陸續在工業生產和多個科技領域取得重大突破。比如，美國在1947年發明晶體管，在1969年成功登陸月球，在1971年制成微處理器，在20世紀六七十年代推動早期的互聯網發展，並在近幾年促進人工智能發展。



不過，美國並不是憑借一己之力取得這些成就的。事實上，世界其他地區實現了許多突破，美國多項創新成果的進一步完善正是建立在這些成就之上。儘管如此，傲慢已經成為美國外交政策中根深蒂固的一部分，由此導致許多外交失誤和失敗。



第二次世界大戰結束後，美國政壇似乎認為爭奪全球權力的唯一潛在對手是蘇聯。他們相信，憑借科學、技術、經濟和金融領域的優勢地位，美國終將打敗蘇聯。1991年蘇聯解體後，美國以為將永久占據全球主導地位。