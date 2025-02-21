揭秘《哪吒2》誕生地的數字文創產業鏈

位於成都高新區天府長島數字文創園的可可豆動畫（圖源：新華社） 中評社北京2月21日電／據新華社報導，截至2月20日，《哪吒2》累計票房（含點映和預售）突破125億元人民幣，位居全球動畫電影票房榜之冠。



《哪吒2》的成績連連刷新國產電影票房的天花板，也讓全網目光聚焦於其誕生地——四川成都。從導演、製作、特效、配音等多個環節，多家成都公司深度參與其中，這背後折射出成都數字文創產業正蓄勢突破。



成都錦城湖畔，高樓林立之間坐落著一片低密度的創意園——成都高新區天府長島數字文創園，這也是《哪吒2》的誕生地，《哪吒2》製作鏈上的關鍵企業集聚在此：可可豆動畫負責出品製作，墨境天合負責視覺特效，千鳥動畫負責美術設計……



這種僅相距百米的地理集聚催生了“當面溝通”“硬盤直傳”的高效協作模式，以“一杯咖啡的距離”，串聯起動畫產業鏈的上下游。



“園區環境舒適，還聚集了大量上下游企業，這讓我們企業之間的溝通成本大幅降低，大家之間的合作也更加便捷高效。”墨境天合成都公司負責人劉穎說。



好IP的培育需要好的土壤。天府長島數字文創園不僅誕生了“哪吒”系列電影，還聚合了從IP開發、內容製作到衍生品運營的完整產業鏈，已引入騰訊新文創總部、AG電競等60餘家企業，打造了國家超高清視頻創新中心、四川省遊戲創新發展中心、咪咕科創平台等平台，聚集從業人員約6000人。



在這樣的土壤上，越來越多像可可豆動畫這樣的企業正逐漸成長壯大，《十萬個冷笑話》《遮天》《那年那兔那些事兒》等多個流量IP在成都誕生。