科技賦能物流　上海無人投遞車“上崗”

交接完成後無人車駛向下個地點（圖源：新華社） 中評社北京2月21日電／據新華社報導，近日，一輛印有“中國郵政”標誌的無人投遞車在上海市奉賢區的街頭吸引了眾多行人的目光。這輛配備了大量攝像頭和雷達的無人投遞車儼然成為整條街上“最靚的仔”。



記者從中國郵政集團有限公司上海市分公司瞭解到，上海郵政已在奉賢區金海社區開通了上海市內第一條無人車投遞路線。3月份，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區的路線也將正式開通。這些無人車投遞路線將主要服務於郵政攬投部至菜鳥驛站的郵件運輸，為快遞“最後一公裡”提供新的解決方案。



據瞭解，首批投入使用的無人投遞車與常見的快遞車不同，整個車身最大的空間便是裝載快遞的“肚子”，具有“肚量大”“幹活勤”的特點。其裝載空間達3立方米，一次最多可裝運500公斤郵件；設定的最高時速為20公裡，滿電續航裡程可達100公裡。



上海郵政奉賢區分公司運管部車輛管理員袁瑋琪介紹，每輛無人車均搭載了先進的L4級自動駕駛技術系統，運用多源傳感器深度融合感知技術，可以做到室內外高精度定位的無縫切換，並可通過激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等構建360度無死角感知體系，精準識別道路狀況，在保障行駛安全的同時兼顧了配送的及時性。



這種高效、便捷的收寄件服務方式，不僅得到了上海郵政員工們的一致好評，還成為了奉賢區一道別樣的風景。



“我在郵政工作22年了，第一次用無人車，真拉風！”上海市奉賢區齊賢郵政支局攬投部的攬投員謝師傅笑著說：“用微信小程序開了車門就裝，關上門就走，省時省心又省力。”同樣，郵政無人投遞車的操控也十分便捷。記者在現場看到，無人車到達驛站後，工作人員憑密碼開箱取件，5分鐘內即可完成全部的郵件交接，交接完成後無人車就駛向下個地點。



“無人車通過調度系統與我們驛站對接，到達後只需要輸入密碼，我們就能方便地進行取貨和裝貨，大大提高了工作效率。”菜鳥驛站的工作人員小李說，“無人車”集成先進科技、創新傳統配送模式，實現效率與安全的雙贏。



據悉，中國郵政集團有限公司上海市分公司計劃在全市不斷擴大範圍，繼續深化無人駕駛技術與末端投遞需求的融合，進一步推廣無人投遞車服務，讓無人配送的場景應用為上海市民帶來“智慧體驗”和“科技溫度”。