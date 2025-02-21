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捷克一商場發生持刀襲擊事件致2人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-02-21 15:02:10


　　中評社北京2月21日電／據新華社報導，捷克警方20日說，該國東部城市赫拉德茨－克拉洛韋一商場當天發生持刀襲擊事件，造成2人重傷後死亡。

  據警方消息，當天早上這一商場發生“嚴重”襲擊事件，一名男子持刀襲擊造成2人受傷。受害者均因傷勢嚴重不治身亡。

  警方說襲擊者是捷克人，已被捕。警方正在調查其襲擊動機。 

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