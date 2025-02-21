【
大
中
小
】 【
打 印
】
捷克一商場發生持刀襲擊事件致2人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-02-21 15:02:10
中評社北京2月21日電／據新華社報導，捷克警方20日說，該國東部城市赫拉德茨－克拉洛韋一商場當天發生持刀襲擊事件，造成2人重傷後死亡。
據警方消息，當天早上這一商場發生“嚴重”襲擊事件，一名男子持刀襲擊造成2人受傷。受害者均因傷勢嚴重不治身亡。
警方說襲擊者是捷克人，已被捕。警方正在調查其襲擊動機。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
劉建超會見捷克和摩拉維亞共產黨代表團
(2025-02-18 16:45:04)
“留學中國”教育展在捷克舉辦
(2024-12-03 10:44:21)
捷克將在年底前向烏克蘭交付50萬枚炮彈
(2024-11-24 10:00:10)
藍委關心 蕭宗煌:故宮捷克展不受政局影響
(2024-10-24 12:47:49)
中捷企業探索機械工業合作潛力
(2024-10-09 17:49:08)
台灣捷克設立IC基地 遇政局變化延宕運營
(2024-10-09 11:46:07)
捷克反對黨在地方選舉中獲勝
(2024-09-22 16:51:46)
捷克反對黨在地方選舉中獲勝
(2024-09-22 10:47:53)
捷克警方攔截一偷運移民卡車 車內1人死亡
(2024-09-03 12:14:24)
烏克蘭與捷克就軍事合作達成一致
(2024-08-15 11:24:12)