浙江加快推動金融賦能鄉村振興

中評社北京2月21日電／據新華社報導，2024年以來，浙江省農業農村廳、人民銀行浙江省分行、浙江金融監管局及相關金融機構加快推動金融支持鄉村全面振興，目前浙江全省涉農貸款餘額達6.95萬億元、普惠型涉農貸款餘額達2.71萬億元。這是記者2月20日在杭州召開的浙江金融助力縮小“三大差距”暨金融服務農民農村共同富裕聯合體會議上獲悉的。



據介紹，近年來浙江金融管理部門和金融機構主動作為，與農業農村部門一道不斷探索完善金融支持政策、優化金融資源配置、強化金融產品創新。農業農村領域金融供給水平和服務質效，以及農民群眾獲得感、滿意度都有明顯提升。



據悉，浙江率先制定畜牧業、漁業資產抵押貸款操作指引，積極推進金融機構創新開展養殖生物活體資產抵押貸款，累計對380家農業經營主體299.4萬頭（只）養殖生物活體資產進行抵押貸款，累計貸款超20億元。近期浙江又制定了農業生產設施抵押貸款相關指引，積極推進解決農業生產設施抵押貸款難問題。



在保險護航農業發展方面，浙江率先推出全省域水稻小麥完全成本保險、無害化處理生豬保險、新型農業經營主體綜合保險等新型險種，目前全省共有地方特色險種106個，占全省農險數量的82.8%，險種數量和占比均居全國第一。2024年全省累計為農戶提供風險保障超660億元，挽回農業生產損失超20億元、同比增長20%。



同時，浙江積極深化農村信用體系建設，持續推進信用戶、新型農業經營主體信用建檔和信用村（社區）、信用鄉（鎮、街道）創建。截至目前，全省累計為1314.5萬戶農戶、13.8萬家新型農業經營主體建立信用檔案。