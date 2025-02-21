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網絡發展新圖景成就展在京開幕
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2025-02-21 16:49:22
這是2月20日在網絡發展新圖景成就展上拍攝的AI運動眼鏡。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月21日電／據新華社報導，當日，網絡發展新圖景成就展在北京中國國家博物館開幕。展覽分為“日新月異”“基礎堅實”“融合賦能”“普惠利民”四個部分，充分展示網絡賦能經濟社會的壯闊圖景。
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