新興農業科技助力春耕跑出“加速度”

中評社北京2月21日電／據新華社報導，眼下春耕備耕正由南向北次第展開。育種、插秧、農資儲備、田間管理……各地搶抓農時，推廣各類農業新技術，為全年豐收開好頭、起好步。



在江西，各大農機大市場生意火爆，從耕地、播種到收穫、運輸，農業生產全流程的機具設備一應俱全。搭載了先進導航自動駕駛系統的智能插秧機頗為走俏，基於最新的繪田北鬥衛星導航系統，無論是直線行駛還是曲線作業，都能按照預設路線行進，保障作業面積全覆蓋。



今年，江西計劃種植早稻1810萬畝。當地農業部門大力推廣農機新技術，加快農業機械化步伐。同時，江西省還通過農機購置與應用補貼政策，鼓勵農戶購買綠色高效農機裝備，提升農業生產效率。



新科技不僅用在了田地里，也用在育種技術上。在溫暖的海南南繁基地，利用大數據分析和新一代人工智能技術構建的鑒定模型，正在加速育種進程，這些即將收穫的水稻種子將陸續北上播撒到田地中。



在海南南繁基地，實現“一年繁育多代”，是這里的核心優勢之一。如今，隨著智能溫控、人工光照等技術的突破，加代效率再次躍升。地處崖州的中國農業科學院國家南繁研究院正在利用智能化表型設施平台采集農作物生長數據，集成了6種傳感器的表型設施就像給植物做全身掃描一樣，輕鬆獲取了眼前這些玉米植株的各項數據。植物CT是給植物進行體檢，體檢之後可以得到各種不同的表型數據，希望縮短當前作物的育種周期，提高新品種產出效率。



目前，海南南繁基地已聚集全國29個省份的700多家科研機構，年均有超60萬份育種材料在此穿梭繁育。



在安徽北部沿淮地區的小麥主產區阜陽市阜南縣，這里的小麥正處於返青階段。