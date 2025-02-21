四川成都：校園戲曲花開滿庭芳

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，舞台上，一群身著戲服的少年手持長槍，踏著川劇鑼鼓點翻轉騰挪，眉眼間盡顯英氣；課堂裡，同學們對著平板電腦設計川劇臉譜，指尖滑動間丹鳳眼躍然屏上……在四川成都，傳統戲曲正以蓬勃之姿“圈粉”無數青少年。



從登上央視舞台的“小梅花”到校園裡湧現的“追戲人”，從百年戲韵邂逅數字技術到傳統文化賦能美育實踐，一場傳統與現代交融的戲曲傳承實踐，讓成都校園綻放滿庭芳華。



“小梅花”驚艶破圈



成都彭州市天府路小學學生表演的川劇節目《程咬金照鏡子之七奶奶坐轎》曾亮相總台2024年春節戲曲晚會。此外，該校新創的川劇《別洞觀景》也被央視戲曲頻道選中，在少兒戲曲欄目《寶貝亮相吧》當中播出。



孩子們以老練的動作表演獲得了網友的廣泛好評：“這哪裡是娃娃學戲？分明是科班傳承。”



這樣的“破圈”時刻，已成為成都戲曲少年的常態。從在中國校園戲劇節上摘金奪銀，到赴英國倫敦特拉法加廣場展示川劇變臉絕技；從“小梅花”拜師“大梅花”的薪火相傳，到多所中小學的60餘個戲曲節目、300餘名學生同台競技……成都校園戲曲的傳承，折射出了傳統文化在新時代的生命力。



成都市在戲曲傳承的道路上，已是“後浪奔湧少年可期”。成都西川中學學生青芸妃憑借川劇《扈家莊》，在中國少兒戲曲小梅花薈萃活動中斬獲了“小梅花”獎。青芸妃說：“學習戲曲讓我更加自信，也讓我感受到了戲曲文化的魅力。”



更令人驚喜的是，年輕一代開始反哺傳統藝術。在成都七中，同學們嘗試將川劇高腔與電子音樂融合，創作出跨界作品《蜀韵》。“00後改編的青春版川劇《白蛇傳》加入AI元素，讓我這個‘老戲骨’大開眼界！”川劇名家肖德美感嘆，這些嘗試雖顯稚嫩，卻不失為創新的有益探索。