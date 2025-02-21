中評社北京2月21日電／網評：大陸軍演的溫馨“小插曲”

來源：大公報 作者：朱穗怡

最近解放軍東部戰區在台海周邊進行演練時出現了一個溫馨的“小插曲”。2月12日元宵節，在台灣周邊海域執行戰備警巡任務的解放軍海軍淮北艦當時正組織一場實兵對抗演練。其間，淮北艦向台灣“宜陽號”軍艦喊話，“元宵節是我們兩岸中國人的傳統節日，值此佳節之際，祝你們和你們的家人元宵節快樂”，並用閩南語祝福，“順風順水攏吉利，團團圓圓無代誌。（順風順水都吉利，團團圓圓都沒事）”在高度緊張的演練中，解放軍不忘向台灣地區的“同行”送上節日的祝福，充分反映了大陸方面推動兩岸關係和平發展的善意和誠意。



大陸方面多次強調，軍演並非針對廣大台灣同胞，主要是針對少數“台獨”分子和外部干涉勢力。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是大陸方面解決台灣問題的第一選擇。然而，民進黨當局卻死抱“台獨黨綱”，不斷製造矛盾和對立，破壞兩岸關係和平發展，還與美國等外部干涉勢力勾結，導致台海局勢持續升溫。為了維護國家主權和領土完整，為了震懾“台獨”分子和外部干涉勢力，大陸方面必須保留採取一切必要措施的選項，不承諾放棄使用武力。



民進黨在島內執政這八年多以來，大搞“以美謀獨”、“以武謀獨”，蔡英文任內向美軍購總額超過267億美元創新高，最近賴清德又叫囂防務預算要達到史無前例的GDP3%以上的目標。但諷刺的是，民進黨當局的“備戰”架勢與台灣年輕人的“厭戰”心態形成強烈的反差。近年台軍人力情況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的志願役軍士官人數由2020年的401人暴增至2024年的1565人。2025年志願役官士兵的“預算員額”僅160749人，比2024年的“預算員額”劇減5486人，形同一年之內又“蒸發”掉11個聯兵營的志願役人力。在減少的員額中，主要又以戰鬥部隊的基層士官、上等兵和一等兵居多，顯示近年台軍戰鬥部隊基層人力快速流失。這固然與島內出生率低導致“少子（女）化”有關，但更重要的原因是台灣年輕人不願為“台獨”而戰。國民黨馬英九執政時堅持“九二共識”，兩岸關係融洽和睦，台海局勢和平穩定，就因為民進黨上台後奉行“台獨”路線，致使台海局勢風高浪急。這分明就是民進黨當局捅的婁子，為何要台灣年輕人為它賣命？



大陸方面為推進統一進程，這幾十年來儘管遇到重重困難和阻力，但仍然堅持不懈地爭取和平統一，充分體現了對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視和維護。期待廣大熱愛和平的台灣同胞與大陸方面攜手同行，反對“台獨”，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。