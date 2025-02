“一國兩制”的不變,不會是一成不變,而是需要捍衛和維護,需要香港特區善用“兩制”之利,發揮好聯通世界的獨特作用。(圖片來源:大公報) 中評社北京2月21日電/網評:“一國兩制”實踐新階段筆談



來源:大公報 作者:陳端洪

“一國兩制”是中國現代化建設和中華民族偉大復興進程中的一項前無古人的國家戰略,具有深遠的時間觀和宏大的空間觀。處身百年未有之大變局,我們應該深刻反思和領悟“一國兩制”的時間性(temporality)和空間性(spatiality)。



一、決、行:社會時間的屬性



政治時間是一種社會時間,與自然時間不同。天體學的自然時間是同質時間,沒有品質的空洞時間(empty time),而社會時間(social time)是根據集體行動的節奏來確定的,具有規範和指導群體行為的意義。



英國詩人Philip Larkin在“DAYS”一詩中追問:What are days for? Days are where we live(時日何為?吾人栖所),這意思是,時間是我們栖居之所,追問時間性就是反思存在方式。他另一首詩“This Is the First Thing”更富哲理,其中有一句是這樣的:Time is the echo of an axe. Within a wood(時間是斧子劈木的回響),這意思是,斧子劈木頭,木頭分叉(bifurcation),回音震穀,代表決斷。



據徐中舒考證,中文的“今”像木鐸之形,“亼”像鈴體,“一”像木舌。徐氏指出商周時代,以木鐸發號施令,“今”即發令當下的時刻,引申而有即刻、現在的意思。趙汀陽取此義,認為:頒布新法令的時刻就是“今”,意指從今往後必當如此。可見,今的意義不僅是此時,更是以“作”(act)開來的時刻。能夠稱為“今”的創制必定意味著一種生活或制度的開始,因此,“今”是蘊含未來性的當代性(contemporariness)而不是意識的當下性(present-ness)。