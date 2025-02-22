中評關注：台灣是美國智庫第十大海外金主

昆西研究所報告分析美國智庫資金來源 中評社華盛頓2月20日電（記者 余東暉）根據美國智庫昆西研究所的一項調查研究，台灣是美國智庫的十大海外金主之一。從2019年到2023年，台灣政府及其實體向美國智庫捐贈贊助了515萬美元，名列美國智庫海外政府金主的第十位。



昆西研究所的兩位專家弗里曼（Ben Freeman）和克利夫蘭-斯托特（Nick Cleveland-Stout）最近根據昆西研究所創建的首個美國智庫資金公開資料庫thinktankfundingtracker追蹤的數據，分析歸納了美國前50家智庫過去五年接受美國之外的政府、美國政府和五角大樓承包商提供資金的狀況。



他們以5分制，為美國前50家智庫的資金來源透明度打分。前50家智庫中有9家得分4分以上，被稱為“完全透明”；23家智庫得分2-3分，屬於“部分透明”；其餘18家智庫被稱為“暗錢”智庫，其資金來源“完全不透明”。其中伯格魯恩研究所、史汀生中心、新美國安全中心、戰略與國際研究中心、芝加哥全球事務委員會等智庫被認為透明度高，而企業研究所、貝爾福中心、卡托研究所等被認為透明度差。



美國之外的政府資助是美國智庫資金的一大來源。根據這項研究，2019年到2023年，美國之外的54個政府和國際組織向美國前50家智庫捐贈超過1.1億美元。前二十大金主依次為：阿聯酋、英國、卡塔爾、加拿大、德國、挪威、歐盟、日本、瑞典、台灣、韓國、澳大利亞、沙特、荷蘭、聯合國、北約、丹麥、瑞士、拉脫維亞、立陶宛。排名第一的阿聯酋五年間累計捐助美國智庫1680萬美元，排名第十的台灣累計捐助515萬美元。