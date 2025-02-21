從白手起家到智能科考！我國南極建站40年

中評社北京2月21日電／據央視新聞報導，2025年2月20日是我國第一個南極科學考察站——長城站落成40周年。自南極被發現以來，這片廣袤而神秘的白色世界一直吸引著人類去探索。南極是世界上最寒冷的地方，最低溫度可以達到零下80攝氏度。一代代極地工作者勇闖“生命禁區”探索“極地之秘”。



1984年12月30日，航行了52天之後，滿載著591位中華兒女的向陽紅10號僅憑經驗和指南針抵達南極洲喬治王島，這是五星紅旗第一次飄揚在南極大陸上空。



在零下30多攝氏度的氣溫中，隊員們依靠人力和簡單的機械設備，肩挑手扛，僅僅用27天就完成了地基挖掘、房屋建設、設備安裝等各項工作。



1985年2月20日，中國第一個南極考察站長城站建設完成，創造了各國在南極建站的最快紀錄。



從長城站開始，一座又一座中國考察站在南極拔地而起。2024年2月7日，秦嶺站正式建立投入使用。至此，我國已有5座南極科考站。秦嶺站是新時代我國建成的第一個常年科考站，首創了風能、太陽能、氫能、柴油發電多能互補體系，交付使用後將實現綠色科考。投入運行後，光伏和風電占整個秦嶺站總能源容量的60%，即便是極夜條件下也能提供電力。



2024年11月1日，中國第41次南極考察隊劈波向南、破浪出征，開啟為期近7個月的科考征程。這次考察由三船保障，其中包括執行科學考察、人員運送和後勤補給任務的“雪龍”號和“雪龍2”號。“雪龍2”號是一艘極地科考破冰船，主要任務是為“雪龍”號引航破冰。在第41次南極考察隊行進的途中，“雪龍2”號遭遇多條冰脊。冰脊由浮冰擠壓而成，結構複雜，質地堅硬，容易把船卡住，讓船難以脫身。“雪龍2”號的船身不僅擁有排布更密的橫骨，還裝備了更高強度的低溫特種鋼，以及抵抗冰雪的特殊塗料等。面對冰脊，“雪龍2”號憑借一身真正的“鋼筋鐵骨”，採取衝撞式破冰，借助自重和動能衝上冰層，將冰層壓碎。為了應對冰脊的複雜情況，“雪龍2”號特別裝備了一個王牌“撒手鐧”——艉向破冰：船尾下方有兩台能夠360度轉動的吊艙推進器，就是它底部高速旋轉的螺旋槳像破冰機一樣，把海面下的冰脊削碎，並形成抽吸作用，實現上下夾擊。這也讓“雪龍2”號成為全球第一艘採用船尾、船首雙向破冰技術的極地科考破冰船。