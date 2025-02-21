中評社北京2月21日電／據人民日報報導，近年來，全國公安機關深入貫徹落實《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，會同證監部門依法嚴厲打擊證券交易犯罪，切實維護市場秩序，有力保障投資者合法權益，護航資本市場高質量發展。今日，公安部公布5起證券交易犯罪典型案例。



1、北京董某等人內幕交易案



2022年7月，北京市公安局依法立案偵辦董某等人涉嫌內幕交易案。經查，2016年8月至2017年1月，袁某在擔任北京某上市公司財務總監時，全程參與該公司收購某科技公司100%股權的重大資產重組工作。在此期間，袁某將上述內幕信息洩露給董某，二人約定共同出資、由董某負責股票交易操作。2016年10月至12月，董某使用本人及實際控制的他人證券賬戶大量買入該上市公司股票，涉案金額2300餘萬元，非法獲利400餘萬元。2022年9月，辦案單位將董某、袁某抓獲歸案。



2024年1月，北京市高級人民法院以犯內幕交易罪分別對董某、袁某作出有罪判決，並處罰金。



2、上海劉某利用未公開信息交易案



2021年6月，上海市公安局依法立案偵辦劉某涉嫌利用未公開信息交易案。經查，2009年至2014年，劉某先後擔任上海兩家基金公司基金經理、權益投資總監等職務。在此期間，劉某利用其具有所管理基金產品交易決策權、交易查詢和指令審批權限的職務便利，獲取相關基金交易標的、下單指令、交易數量、交易時點等未公開信息，使用其本人和其實際控制的證券賬戶趨同交易60只股票，涉案金額1.4億餘元，非法獲利296萬元。



2022年9月，上海市第一中級人民法院以犯利用未公開信息交易罪對劉某作出有罪判決。