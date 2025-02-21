加強對新興產業等重點領域知識產權司法保護

中評社北京2月21日電／據檢察日報報導，最高人民檢察院召開的“加強民生司法保障”新聞發布會表示，今年，最高檢將著力加強對高新技術、新興產業、未來產業等重點領域的知識產權司法保護，加強涉專利、技術秘密、計算機軟件、集成電路布圖設計等技術類知識產權案件民事行政訴訟監督，依法懲治侵犯商業秘密犯罪，及時提煉辦案規則，準確把握罪與非罪、此罪與彼罪的界限。



最高檢黨組成員、副檢察長宮鳴表示，知識產權檢察要進一步深化綜合履職，服務促進新質生產力加快發展。在辦理知識產權刑事、民事、行政和公益訴訟檢察案件中，全面開展“一案四查”，加強對知識產權權利基礎的審查，統籌履行懲治犯罪、民事監督、行政監督和公益訴訟監督職能，提升綜合保護效能。



近年來，最高檢持續強化知識產權檢察頂層設計，深入推進知識產權檢察綜合履職，知識產權檢察工作取得積極成效。最高檢知識產權檢察辦公室主任劉太宗介紹，檢察機關以“三個善於”引領高質效辦好每一個案件，積極開展“檢護民生”專項行動，聚焦重點熱點領域，加強民生司法保障，不斷提升知識產權檢察綜合保護質效。



一是依法懲治民生領域侵權假冒犯罪，守護人民群眾切身利益。檢察機關聚焦社區團購、網絡營銷、直播帶貨等新業態新領域，依法嚴厲打擊制售假冒食品、藥品、日化用品、服裝箱包以及盜版書籍、玩具、軟件等與群眾日常生活息息相關的侵犯知識產權犯罪。針對此類案件呈現出的產業化、鏈條化特點，注重審查發現原材料提供、生產、銷售等環節犯罪線索，深挖徹查上下游關聯犯罪，實現全鏈條打擊。



二是深入推進知識產權檢察綜合履職，提升綜合保護質效。檢察機關在辦案中積極落實“一案四查”機制，以綜合履職更好守護民生福祉。全面推開侵犯知識產權刑事案件權利人訴訟權利義務告知制度，持續推進知識產權刑事附帶民事訴訟工作，2024年，全國檢察機關提起公訴的侵犯知識產權犯罪案件中，保障權利人依法提起附帶民事訴訟1085件，有效降低維權成本，減輕權利人訟累。



三是堅持懲防並舉，推進綜合治理。針對檢察監督履職過程中發現的苗頭性、傾向性社會問題，通過制發社會治理檢察建議等方式，督促有關部門健全保障和改善民生制度體系。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，做好知識產權案件矛盾化解工作，持續做實檢察為民。