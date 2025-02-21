山東新發現文物點6473處

新發現的31處文物涵蓋石刻、遺址、古建築等多種類型，為研究泰山歷史文化提供了新線索。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月21日電／據央視新聞報導，記者從山東省文化和旅遊廳獲悉，山東省第四次全國文物普查取得顯著成效，新發現文物點6473處，新發現率19.4%，新發現數量居全國首位。



在山東省泰安市泰山景區，專業普查隊伍深入山林區域開展地毯式文物調查。新發現的31處文物涵蓋石刻、遺址、古建築等多種類型，為研究泰山歷史文化提供了新線索。景區負責人表示，將以此次普查為契機，繼續推動文化遺產與旅遊產業融合發展，擦亮“世界文化與自然雙遺產”品牌。



泰山景區南天門管理區黨總支書記、區長黃國強介紹，泰山景區在第四次全國文物普查工作中，截至目前已發現新文物31處，其中遺跡4處，墓葬1處，摩崖石刻26處，主要分布於南天門、中天門、紅門、玉泉寺等位置。



作為世界文化與自然雙遺產，泰山上的文物古跡早已聞名遐邇，深受海內外專家和遊客關注。那麼為什麼第四次全國文物普查還可以新發現文物這麼多處呢？



黃國強表示，這些新發現的文物主要是2009年第三次文物普查過程以來，大約十幾年的時間里，景區在文物修繕、文物保護、景點提升過程中，需要動土以及一些環境的變化，在這個過程中新發現的部分文物。泰山文化源遠流長，博大精深，比如通過歷代文人的著作還可以發現一部分新的文物。



泰山景區的文物普查工作正是山東省第四次全國文物普查工作的縮影。山東省“四普”工作實地調查並登記文物點39897處，其中復查33424處，復查率99.6%，新發現6473處，新發現率19.4%，新發現數量居全國首位。普查過程中，近100個縣級單元通過考古調查勘探方式開展古遺址、古墓葬等地下文物勘邊定界工作，為全國首創。同時，整合3所高校、4個省直文博單位專業力量，對齊長城、膠濟鐵路等6項專題開展深入調查，新發現文物近700處。通過三輪省級督導，全省173個普查單元實地督導覆蓋率超過了60%。