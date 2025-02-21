新加坡創新舉措提高廢棄物回收率

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，新加坡國家環境局近期發布數據顯示，過去10年間，新加坡的垃圾產生量下降逾一成，從2013年的785.1萬噸降至2023年685.9萬噸。根據新加坡2019年制定的零廢棄總藍圖目標，要在2030年將垃圾回收率提高至七成。新加坡政府呼籲社會各界積極採取行動，通過多項創新舉措來實現這一目標。



當前，新加坡電子垃圾量呈逐年上升之勢。據新加坡官方統計，新加坡每年產生約6萬噸電子垃圾。截至2024年8月，新加坡共有177家電子垃圾回收企業，較2023年增加了14家。KGS公司成立於2016年，在新加坡各地設有117個電子垃圾回收站。據統計，該公司2023年共回收101噸電子垃圾，2024年前7個月的電子垃圾回收量已達104噸。為方便民眾投放電子垃圾，該公司出台新措施，從去年9月起民眾可在網上免費索取電子垃圾收集袋，將需要回收的電子垃圾裝袋密封後，放置於附近的自提櫃中，由公司統一收集處理。



商品過度包裝，也是產生廢棄物並導致資源浪費的重要原因。根據亞馬遜新加坡公司去年6月發布的一項調查結果，77%的新加坡消費者並不介意網購商品有沒有額外包裝，80%的受訪者更傾向於簡單包裝。去年8月，新加坡國家環境局與新加坡製造商總會聯合發文宣布成立行動聯盟，計劃於今年發布指南，為電商企業提供指導性“可持續包裝”解決方案，充分減少電子商務行業包裝廢棄物的產生。



此外，新加坡政府還充分調動當地企業和環保社團的積極性，舉行各類活動，提高公眾的環保意識。去年夏季，新加坡永續發展與環境部牽頭舉辦第二屆“綠動新加坡”活動。內容包括組織民眾參觀國家食品科學中心；走訪不同市鎮，瞭解國家環境局人員監控管理廢棄物的流程和方式；邀請民眾穿上用廢棄材料改造而成的服裝，走進鄰里社區清潔垃圾等。“許多民眾通過該活動，對環境可持續發展和社會責任有了更深刻認識。我們希望吸引更多家長和孩子參與其中，培養下一代的環保意識。”新加坡永續發展與環境部及交通部高級政務次長馬炎慶表示。



根據新加坡的規定，藍色回收箱專門用於回收廢紙、塑料、玻璃、金屬等可回收物，電子、電器類可回收物則另設回收箱。去年9月，新加坡國家環境局聯合兩家通信企業推出一款智能聊天機器人，方便公眾查詢和分辨適合放進藍色回收箱的物品。用戶只需在即時通信工具上描述要回收的物品或上傳物品圖片，機器人就會提供回收建議並說明應如何正確回收。