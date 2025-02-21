探秘內蒙古各地博物館“之最”

資料圖：這是位於呼和浩特市的內蒙古博物院（圖片來源：新華社） 中評社北京2月21日電／據新華社報道，內蒙古幅員遼闊，自然與文化遺產豐富，一座座獨具特色的博物館猶如一顆顆璀璨的明珠，散落在118.3萬平方公裡的廣袤大地上，串起這片土地上的歷史、文化與風情。



內蒙古現有備案博物館160家，其中國有博物館120家，非國有博物館40家。在這些博物館中有國家一級博物館9家、二級館13家、三級館20家，館藏文物總量達112.5萬件（套），每15萬人就擁有1座博物館，高於全國平均水平。



內蒙古9家一級博物館是全區博物館中的領頭羊，包括了綜合地質、歷史文化、自然科技等多個類型，這些博物館成為人們瞭解內蒙古的一扇扇窗口，講述著內蒙古的“古”與“今”。



內蒙古博物院，原名內蒙古博物館，1957年為慶祝內蒙古自治區成立十周年而創辦，是全區唯一的自治區級綜合性博物館，也是全國民族地區最早建立的博物館之一。內蒙古博物院收藏文物總數超過15萬件，其中珍貴文物5645餘件（套），國家一級文物652件（套），在2024年國際博物館日榮獲2024年度“全國最具創新力博物館”榮譽稱號。



位於內蒙古赤峰市敖漢旗的內蒙古史前文化博物館，展示了大量紅山文化時期的玉器、陶器等文物。其中，興隆溝紅山文化時期整身陶塑人像廣受人們喜愛。



這尊人像是2012年考古工作者在內蒙古敖漢旗的紅山文化重要遺址——興隆溝遺址搶救性發掘出土的，它也是中國迄今發現最早、最完整的紅山文化時期整身陶塑人像，被學界譽為“中華祖神”。



它是一尊以男性為特徵的陶塑人像，體型比較大，盤坐造型，面部呈現出來的表情非常生動。這尊人像由頭部和身體部位拼接而成，而且頭部戴冠，正中有一圓孔，長發盤折，用一條狀物捆扎起來，形成橫向的發髻。



古人製作這尊陶塑人像的技藝令人感到震驚，讓人們對史前的人像藝術和造型有了一個新的認知。



位於赤峰市巴林左旗的遼上京座落於遼上京遺址西側，是一座以遼文化為主題的特色型博物館，外形模仿了遼祖州石房子，顯得格外有歷史感。博物館藏品以新石器時代、遼、金等時期出土文物為主，遼墓壁畫、契丹文墓志是館內收藏的亮點，具有較高的歷史、文化、藝術和研究價值。