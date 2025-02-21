國資央企加速擴大新能源國際合作“朋友圈”

中評社北京2月21日電／據人民網報導，新能源是國資央企與“一帶一路”合作夥伴展開國際合作的重要領域，加快新能源發展、推動能源清潔、低碳轉型，是實現能源、環境和經濟可持續發展的有效路徑。在此背景下，國資央企積極擴大新能源合作的朋友圈，秉承互利共贏的理念，發揮我國企業的優勢，推動新能源更好、更快地發展。



業內人士表示，國資央企新能源產業“走出去”正由點到面，呈現出全品牌、全球化拓展，具有地域覆蓋面廣、合作模式豐富、合作內涵不斷提升等特點，為“一帶一路”合作夥伴供應綠色能源產品，提供一攬子解決方案。同時，中國為“一帶一路”合作夥伴應對氣候變化及保障綠色能源供應作出了積極貢獻。



其中，中國鋼研與意大利船級社（RINA）於日前簽約，共同聚焦能源關鍵領域和重大材料技術需求，搭建面向低碳新能源材料研發、評價和工程應用國際合作平台，提升新能源領域材料技術全生命周期一體化解決方案提供能力。



中國企業改革與發展研究會研究員吳剛梁對此向記者表示，國資央企是保障能源安全的國家隊和主力軍，近年來走生態優先、綠色低碳的高質量發展路子，紛紛涉足新能源領域，並在能源結構轉型方面取得重大突破。此外，我國在境外的綠色低碳能源投資已經超過傳統能源投資，在技術與人才方面具有較強的優勢，推進新能源國際合作可以與其他國家實現優勢互補，推進海外市場布局優化，積極參與新能源國際標準制定。同時，這也是踐行全球可持續發展倡議，推動發展成果廣泛共享的路徑。