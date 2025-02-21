享受遞延納稅政策外商在華再投資創新高

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，記者20日從國家稅務總局獲悉，2024年，享受遞延納稅政策的外商在華再投資金額達1622.8億元，同比增長15%，再創新高。



中央財經大學副校長陳斌開表示，外商在華再投資保持穩定增長，體現了中國經濟的韌性以及中國市場對外商投資的強大吸引力，相信隨著遞延納稅等政策持續發力，中國的“磁吸力”將更強，將有更多外企“願意來、留得住、發展好”。



外商再投資遞延納稅政策，即對境外投資者從我國境內居民企業分配的利潤，凡直接投資於我國境內項目和領域的，暫不徵收預提所得稅。



國家稅務總局國際稅務司有關負責人介紹說，外商在華再投資呈現四個方面亮點：共建“一帶一路”國家投資者再投資金額增長迅猛；日本、美國投資者投資金額穩步增長；再投資行業持續擴圍；西部地區再投資吸引力增強。



值得關注的是，2024年，共建“一帶一路”國家投資者享受遞延納稅的再投資金額同比大幅增長95.7%。其中，新加坡、韓國投資者再投資金額同比分別增長1.4倍和66.5%。



2024年，外商在華再投資資金流向企業涉及68個行業大類，較上年增加3個行業大類。其中，專用設備製造業、醫藥製造業吸引外商再投資金額同比分別增長1.3倍和24%。與此同時，2024年，西北、西南等西部地區再投資增長較快，吸引外商再投資金額同比增長60.6%。