過去三年全國檢察機關起訴證券犯罪366件

中評社北京2月21日電／據新華社報導，在最高檢與中國證監會2月21日聯合舉行的新聞發布會上，最高檢有關負責人介紹，檢察機關立足法律監督主責主業，服務保障資本市場高質量發展。2022年至2024年，全國檢察機關共起訴證券犯罪366件1011人，起訴案件數、人數年均增長30.5%、16%。發布會上，最高檢發布了第55批指導性案例，涵蓋財務造假、欺詐發行、違規披露、內幕交易、操縱證券市場等重點打擊領域，對上市公司實控人、董事長、高管、金融從業人員、中介組織人員以及非法獲取內幕信息人員等全鏈條追責。