陶瓷遇上二次元：我在景德鎮做“穀子”

2月14日，景德鎮，青年陶瓷藝術家洛深白（化名）正在對圖案為“夏日荷花”的陶瓷徽章白胎進行釉上貼花。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京2月21日電／據中國青年報報導，最近，業餘繪畫愛好者楊晨曦在一些社交媒體上看到，景德鎮這個古色古香的地名和一些遊戲術語有了關聯。



懷著好奇心點進去，她發現，前者是在教二次元愛好者到江西景德鎮後，如何從零開始行動，獲得自己“畫”出來的陶瓷作品；而後者是網友在展示自己的二次元陶瓷成品。“原來還可以在陶瓷上畫這些，毫無違和感。”楊晨曦感嘆。



陶瓷遇上二次元，誕生了“穀子”（goods的音譯，指由漫畫、動畫、遊戲等作品衍生出來的周邊產品——記者注）的一個新種類。在景德鎮的市集，陶瓷冰箱貼、徽章以及異形瓷片，與二次元形象結合後成為熱銷商品。



在湖北讀研的楊晨曦趁春節假期，來到景德鎮體驗，畫了國漫《非人哉》中的角色——女媧的蛇身造型。她介紹，做陶瓷的一般流程是先塑造出一個生坯，送去素燒做成素坯，然後上釉，最後裝窑燒制。遊客一般是直接購買素坯來繪畫，再請專業人士噴釉、燒制。



在畫陶瓷的時候，在景德鎮的大街小巷行走的時候，楊晨曦“仿佛聽到了時空的回響”。“古人做陶瓷產品，我們做陶瓷文創，或者說‘穀子’，我想內核是一樣的，都是以自己的方式，真誠地去表達愛和祝願。”



為繪畫樂趣而來，攜文化體驗而歸



21歲的王秉是美術學院的學生，喜愛二次元，也自己設計、定做過許多動漫和遊戲的衍生產品，以亞克力和紙製品為主。前段時間，她看到網友展示了自己在景德鎮繪制的瓷盤並分享了攻略，也想去試試。



1月7日，她來到景德鎮，停留了4天，後兩天都在體驗店畫陶瓷盤子。王秉想給媽媽畫一個蛇年盤子，於是設計了一個以紅黑配色為主的小蛇女，筆觸細致柔美，還使用了立體釉來表現珠子、飄帶、煙霧。



王秉覺得，與紙和電子設備相比，在陶瓷上畫畫的手感和手法都很特別。“原來有這麼多不同的工具，立體釉、陶瓷馬克筆、陶瓷彩鉛……用軟筆在素坯上畫畫和水彩有點相似，不同筆畫出來的效果各不相同。在燒制中也可以瞭解到釉下彩和釉上彩的製作工藝和最終效果的區別。”