市場監管總局出台政策助力兩岸融合發展

中評社北京2月21日電／據央視新聞報導，記者21日從市場監管總局和福建省相關部門聯合召開的共同推進兩岸融合發展示範區建設專題新聞發布會上瞭解到，市場監管總局支持福建率先推行“四共同三採用”的標準共通工作機制，即“共同選題、共同比對、共同研製、共同使用共通標準”和“大陸先進標準台灣採用、台灣先進標準大陸採用、空白領域標準兩岸共同研製採用”。



截至目前，已累計出台兩岸共通標準285項，覆蓋了電子信息技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，同時通過打造“兩岸標準共通服務平台”，共收集29萬多份標準信息，為兩岸產學研機構、企業，提供標準查詢、台企標準公開、技術指標比對等服務。可以一鍵查詢養老服務、建築工程等領域五千多條兩岸名詞術語比對結果。



目前吸納40名台灣專家加入標準化技術委員會。台灣同胞參加各類標準、認證和計量工作，更加熟悉大陸的制度環境和社會環境，大陸也學習借鑒台灣地區好的做法，兩岸在規則上更加互通，情感上更加融合。兩岸茶產業專家攜手成功制定發布了首個烏龍茶國際標準，推動了兩岸農業“發揮優勢、合作雙贏”。



下一步福建省將根據市場監管總局《關於支持平潭綜合實驗區擴大對台灣方面認證結果采信試點工作的授權辦法》，發布首批台灣商品采信目錄。整合檢驗檢測認證認可資源，促進兩岸貿易便利化。