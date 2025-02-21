“拉索”捕捉到超高能伽馬射線輻射

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，高海拔宇宙線觀測站“拉索”（LHAASO）又看到了不一樣的宇宙現象。記者20日從中國科學院高能物理研究所獲悉，“拉索”成功捕捉到脈衝星尾部區域的超高能伽馬射線輻射，其光子最高能量達到300萬億電子伏特。這是科學家在世界上首次探測到弓形激波脈衝星尾部的伽馬射線輻射，預示著脈衝星尾部區域存在強勁的粒子加速過程。相關研究成果發表於《創新》雜誌。



脈衝星是轉動很快的中子星，因不斷地發出電磁脈衝信號而得名。脈衝星步入中老年，自轉能顯著降低，在其產生的風雲中，高能粒子的數量和最高能量也隨之降低，但它曾經加速的粒子會彌漫在周圍，形成尺度達上百光年的伽馬射線暈。同時，有一部分中老年脈衝星會直接和星際介質相互作用，形成類似彗星狀的弓形激波脈衝星風雲。



“拉索”此次觀測到的脈衝星就是一顆中年脈衝星。它距離地球4500光年，特徵年齡11萬年，具有彗星形狀的弓形激波脈衝星風雲。研究團隊通過3年多觀測，在遠離該脈衝星約16光年處，發現了一個點狀超高能伽馬射線源。十分巧合的是，該超高能伽馬射線源恰好處於這顆脈衝星的弓形激波風雲尾部的延長線上。



“這就像在彗星尾巴末端發現了新型發動機。”論文共同通訊作者、中國科學院高能物理研究所研究員陳鬆戰解釋，傳統理論認為中年脈衝星能量衰退，尾部區域難以產生高能輻射。但此次探測到超高能伽馬射線輻射，意味著弓形激波脈衝星風雲尾部區域，具備將粒子加速至拍電子伏特級能量的超強能力。