上海發布21條政策減輕企業負擔

中評社北京2月21日電／據央視新聞報導，2月21日，記者從上海市發展改革委瞭解到，為切實回應企業訴求，提振經營主體信心，促進經濟回升向好，上海從降低稅費成本、降低用工成本、用能成本、融資成本等五個方面共發布21項舉措。



在降低稅費成本方面



繼續落實國家結構性減稅降費政策，繼續實施增值稅留抵退稅、先進製造業企業增值稅加計抵減、集成電路和工業母機企業研發費用加計扣除和增值稅加計抵減、提高企業研發費用稅前加計扣除比例等政策。



繼續減半徵收“六稅兩費”。繼續對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加等“六稅兩費”。對符合我市產業發展方向的企業實施房產稅困難減免政策。



繼續階段性降低國產藥品註冊費收費標準、境內第二類醫療器械產品註冊費收費標準50%、65%。



完善城鎮土地使用稅困難減免政策。爭取繼續試點實施離岸貿易印花稅優惠政策。



在降低用工成本方面



自3月起繼續階段性降低職工醫保單位繳費費率1個百分點。繼續階段性降低失業保險單位費率0.5個百分點。合併實施一次性吸納就業補貼和一次性擴崗補助政策。