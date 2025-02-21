法工委回應民營經濟促進法立法進展

中評社北京2月21日電／據新華社報導，全國人大常委會法工委發言人辦公室2月21日表示，即將召開的十四屆全國人大常委會第十四次會議將對民營經濟促進法草案進行二次審議。二審之後，常委會法工委還將進一步徵求各方面意見，修改完善草案，保證民營經濟促進法盡快審議出台。



據介紹，2024年12月，民營經濟促進法草案由國務院提請十四屆全國人大常委會第十三次會議初次審議。會後，常委會法工委將草案印發各省（區、市）人大、中央有關部門以及部分高等院校、研究機構和54個基層立法聯繫點徵求意見；2024年12月25日至2025年1月23日，草案在中國人大網全文公布，向社會公開徵求意見。其間，共收到249位社會公眾提出的574條意見和30封來信。同時，共收到22位全國人大代表提出的87條意見建議。



據悉，全國人大憲法法律委、財經委和常委會法工委近日聯合召開座談會，進一步聽取中央有關部門、地方人大、基層立法聯繫點、協會商會、全國人大代表、企業代表的意見建議。各方面對制定民營經濟促進法高度認同，對草案充分肯定，建議進一步修改完善後盡快審議出台。



發言人辦公室表示，全國人大憲法法律委、常委會法工委將對標對表黨中央部署要求，優化民營經濟發展環境，突出法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，根據全國人大常委會審議意見和各方面意見，對民營經濟促進法草案進行修改完善。