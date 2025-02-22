立會新春午宴 梁君彥：香港須推動創科發展

香港特區立法會主席梁君彥（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月22日電（記者 盧哲）香港特區立法會主席梁君彥21日在立法會綜合大樓宴會廳設新春午宴，宴請行政長官李家超、行政會議成員、政府高級官員和立法會議員，近200位嘉賓和議員聚首一堂共賀新歲。梁君彥表示，香港面臨國際形勢複雜多變之時，亦要克服財赤問題，必須設法全速推動創科發展及經濟轉型，立法會將繼續全力支持特區政府盡快落實有利香港改革的發展大計。



梁君彥在致辭時說，踏入蛇年，香港確實好事連連。剛過去的星期日，Made in Hong Kong的大熊貓龍鳳胎正式和市民見面，“家姐”、“細佬”健康活潑，令全城熊貓熱潮熱上加熱。國家新質生產力呈現爆發式增長，令人驚喜，帶動本港股市的表現優於全球同行。行政長官早前已預告，下個月是香港的超級三月，“打頭陣”有香港歷來最大型體育基建項目啟德體育園開幕，香港盛事、喜事一浪接一浪！



梁君彥說，不過，香港同時要面對重重挑戰和困難：對外，要承受國際地緣政治風高浪急的衝擊；對內，要克服政府財赤、經濟仍然較疲弱等問題。隨著國內不少城市的高質量發展風起雲湧，香港亦要設法全速推動創科發展和經濟轉型。“我非常認同行政長官所強調，大家要有“時不我待”的使命感和緊迫感。香港必須爭分奪秒做實事、做成事！”



梁君彥表示，在中國文化里，“蛇”象徵智慧、靈巧同生命力。蛇能自我更新蛻變，以持續健康成長。“香港的發展史，其實就是一幕又一幕不斷蛻變成長、不斷開創突破的歷程；過去如是，我深信將來亦會如是。我相信特區政府和立法會的每一位，都會像蛇一樣以靈敏的觸覺，掌握民情；以貼地的行動，為市民排憂解難；以自我更新蛻變的基因，擺脫舊有束縛，敢於破局，勇於改革！”