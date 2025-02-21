中國銀行民營企業貸款餘額達4.48萬億元

中評社北京2月21日電／據新華社報導，近年來中行不斷加大資源投入，創新產品服務，推動民營企業貸款規模持續提升。截至1月末，中行授信覆蓋民營企業超173萬戶，貸款餘額達4.48萬億元。



為培育新質生產力、推動民營企業高質量發展，中行採取多舉措推動民營企業授信覆蓋面持續擴大。今年1月23日，中行發布支持人工智能產業鏈發展行動方案，計劃未來5年為人工智能全產業鏈各類主體提供不少於1萬億元專項綜合金融支持。



在江蘇省，中國銀行江蘇省分行持續擴大民營企業授信覆蓋面和信貸規模，依托科技金融中心與科創金融中心雙輪驅動，創新金融產品，對專精特新等各類科技科創企業提供全周期綜合金融服務支持。截至2024年末，分行服務民營客戶17.68萬戶，同比增長27.73%；民營企業貸款餘額4721億元，同比增長23.83%。



在浙江省，中國銀行浙江省分行持續加大對民營企業的支持力度，發布助力民營經濟發展壯大的行動方案。2024年，分行民營企業貸款新增561億元，餘額突破5000億元；分行民營授信客戶超13萬戶，較2024年初新增3萬戶。



中國銀行相關負責人表示，中行將持續優化助力民營經濟發展壯大的具體行動方案，聚焦創新性、普惠性、專業性為民營企業提供金融服務。持續加大對人工智能、先進製造、數字經濟、新能源、科技安全等領域的民營企業金融支持力度。推動普惠金融提質擴面，提升業務可得性、便利性。充分發揮中國銀行全球化、綜合化特色優勢，持續完善民營企業出海服務體系。