六部門：推動政府性融資擔保高質量發展

中評社北京2月21日電／據新華社報導，為推動政府性融資擔保體系高質量發展，規範政府性融資擔保機構行為，更好服務小微企業、“三農”等經營主體，財政部等六部門日前印發《政府性融資擔保發展管理辦法》，自2025年3月1日起施行。



辦法明確，政府性融資擔保機構應當堅持以政策性融資擔保業務為主業，聚焦重點對象和薄弱領域，重點為單戶擔保金額1000萬元及以下的小微企業和“三農”主體等提供融資擔保服務。支小支農擔保金額占全部擔保金額的比例原則上不得低於80%，其中單戶擔保金額500萬元及以下的占比原則上不得低於50%。



辦法要求，政府性融資擔保機構應當積極支持吸納就業能力強、勞動密集型的小微企業和“三農”等經營主體，促進穩崗擴崗，積極服務縣域特色產業，實現服務實體經濟發展和支持就業創業協同聯動。



根據辦法，在防止新增隱性債務前提下，地方各級財政部門可通過資本金補充、風險補償、擔保費補貼、業務獎補等方式對政府性融資擔保機構給予支持，提升地方政府性融資擔保機構的擔保實力和資本規模，推動地方政府性融資擔保機構在可持續經營的前提下，穩步擴大業務規模，更好助企紓困、穩崗擴崗、服務實體經濟。辦法還圍繞績效考核、監督管理等方面作出要求。