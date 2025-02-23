劉宗夏：綠故意搞差兩岸關係 侵害台灣利益

民進黨提供資料照 中評社台北2月23日電（作者 劉宗夏）最近幾週，對歐洲，乃至於全世界，最重要的事大概就是俄烏停戰的進度，對資訊最敏銳的金融市場已經率先反映。雖然這個殘酷的戰爭能夠有機會平息是好事，但也看出一些更現實的問題，就是當你過度依賴一個強大的力量，你就必須受制於他，你的命運也掌握在他手上。



看烏克蘭現今的尷尬處境，跟台灣有關係嗎？當然大有關係！因為烏克蘭天真的以為靠西方世界就可以對抗俄羅斯，在各種資源跟武器方面也非常依賴西方世界的供應，尤其是美國。台灣如果這樣，命運可想而知！



這一切是誰造成的？是烏克蘭人的選擇，選擇出來一個政權，一個總統，可是他們的選擇造成他們的苦難，這對於兩岸的和平能否延續，是非常大的警訊！為何？因為我們現在的民進黨政府，就是一個過度親美、無法違抗美國意志的政權。



美國當然可以是朋友，不是敵人，但是當你戰略錯誤，明明可以自己跟中國大陸好好談，可是民進黨為了自己的政治利益，就是故意要讓兩岸關係變得很差，然後妄想可以長期靠著西方，或者美國的力量，跟大陸對抗。



現在已經漸漸可以看出過度親美的後果，看看烏克蘭，美國因為長期資助烏克蘭，所以覬覦烏克蘭的稀土資源，烏克蘭為了西方打了代理人戰爭，國破人亡，到最後的一點家底還有被吞併的可能，靠誰，就得看其的臉色，台灣人一定要記取這個教訓。

