武夷茶香飄東京　中日共品文化之美

中評社北京2月21日電／據新華社報導，2月18日，由新華社、中國駐日本大使館主辦的中日媒體智庫人文對話交流會在東京舉行。交流現場，嘉賓們圍坐茶席，共品武夷岩茶，在茶香氤氳中加深理解、增進友誼。



作為中國茶文化的代表企業之一，熹茗茶業受邀參會，通過茶席展示、非遺技藝傳承及茶文化交流，向與會嘉賓展現中國茶的獨特韵味。



在茶席環節，侍茶師向嘉賓們奉上福建武夷山岩茶，展示不同山場和品種的獨特風味。2022年，中國傳統制茶技藝及相關習俗被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，其中武夷岩茶製作技藝位列其中。熹茗精選的“牛魁”“樅宗”兩款武夷肉桂、水仙岩茶，採用武夷古法炭焙工藝，展現岩茶特有的香、清、甘、活特點，讓與會嘉賓深切感受到中國傳統制茶技藝的魅力。



“一進來就被茶具和茶香吸引，服裝也展現了茶文化的美感。第一口烏龍茶入口順滑，回味悠長。”一位現場嘉賓在品茗後贊嘆道。



此外，茶席還特別呈現了具有儒家文化意蘊的茶禮盒，包裝設計借鑒宋版書籍風格，彰顯文化底蘊；而融合中國傳統生肖文化的限定款茶品，也引起嘉賓們的濃厚興趣。



近年來，中日文化交流日益頻繁，茶作為兩國共同的文化符號，成為增進人文交流的重要紐帶。中國茶文化不斷走向世界，越來越多的國際友人通過茶瞭解中國、感受東方文化魅力。在此次交流活動中，嘉賓們通過品茶、觀茶、論茶，進一步加深了對中國茶文化的理解，也為未來中日文化交流合作提供了新的契機。