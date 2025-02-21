景德鎮瓷器亮相中日媒體智庫人文對話交流會

中評社北京2月21日電／據新華社報導，2月18日，中日媒體智庫人文對話交流會在日本舉行。此次交流會旨在促進中日兩國在文化、媒體、智庫等領域的深度對話與合作，進一步推動兩國人文交流與相互理解。作為中國傳統文化的重要代表，景德鎮龍珠閣品牌瓷器受邀參展，吸引了眾多與會嘉賓的目光。



此次龍珠閣品牌展出的展品是景德鎮陶文旅集團聯合中央美術學院國宴設計師黃春茂策劃設計的“千里江山”和“寶相韵彩”兩大系列。其中，“千里江山”作品靈感來源於北宋宮廷畫家王希孟的曠世青綠山水畫卷《千里江山圖》，用傳統銅胎珐琅彩的經典顔色——孔雀鈷藍為底色，配上錦地紋，造型上採取經典簡約的中式風格，色調和文脈上與《千里江山圖》中的青綠山水和諧統一。“寶相韵彩”系列是專為人民大會堂金色大廳設計的全新國宴瓷，吸取人民大會堂金色大廳建築空間與裝飾中的元素與概念，強化經典、雍容、華麗的中國式儀式感。這兩款系列產品曾在2022年12月第五屆阿拉伯藝術節晚宴、2024年9月中非合作論壇北京峰會歡迎宴會等多個外交場合作為國宴用瓷使用。



“我們的燒窑師傅都是在陶瓷領域深耕了二三十年的匠人，他們簡單而淳朴，唯一的願望就是做好瓷器。”龍珠閣研發負責人郭其會說。不同於其他地域的瓷器經過1200℃窑火煆燒，景德鎮瓷器採用高嶺土耐受高溫，窑內溫度可達1300℃，這高出的100℃使瓷器本身的成形更加困難，但出窑後顔色更白潤，質地更細膩，這也是景德鎮瓷器一直能馳名於世的理由之一。



器以藏禮，物以載道。景德鎮瓷器以白瓷為聞名，有“白如玉，明如鏡，薄如紙，聲如磬”之稱；景德鎮瓷器瓷質優良，造型輕巧，裝飾多樣，有青花、釉裡紅、古彩、粉彩、鬥彩、新彩、釉下五彩、青花玲瓏等。千百年來，景德鎮瓷器遠銷海外，成為世界認識中國、中國走向世界的重要文化符號。



景德鎮歷史上的“龍珠閣”作為皇家禦窑所在地，匯集了最為優秀的陶瓷工匠與最精湛的制瓷技藝，不僅滿足著皇家的用瓷與審美需求，也承載著一種國家文化與外交禮儀。