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中南林業科技大學原黨委書記接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-21 17:24:39


　　中評社北京2月21日電／據新華社報導，湖南省紀委監委21日通報，中南林業科技大學原黨委書記王漢青涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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