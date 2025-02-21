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中南林業科技大學原黨委書記接受紀律審查
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2025-02-21 17:24:39
中評社北京2月21日電／據新華社報導，湖南省紀委監委21日通報，中南林業科技大學原黨委書記王漢青涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。
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